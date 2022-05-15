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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de “NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık

Çavuşoğlu, "NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO'ya üye olacak ülkelerin (Türkiye'ye yönelik) ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil." diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç'le yapılan görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, "Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi yönünde çalışma önerisi geldi." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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