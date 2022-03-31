Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı taraflar daha üst düzey bir görüşme yapabileceklerini bildirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.
Çavuşoğlu, "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı." dedi.
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