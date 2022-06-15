  • BIST 2.508,58
  • Altın 1018.649
  • Dolar 17.2999
  • Euro 18.0365
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı yerlerden güvenli hatlar açılabilecek." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığını, güvenli hatlar açılabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'ten terörle mücadele konusunda gelen sinyalin Türkiye için önemli olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentilerini ve endişelerini yazılı bir şekilde ilettiğini ve somut cevap beklediğini ifade etti.

Temas halinde oldukları NATO sekretaryasının da çaba harcadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz sadece bir yasa değil hangi konularda ne beklediğimizi açıkça yazılı bir şekilde verdik. Şimdi onlardan yazılı bir şekilde yanıt bekliyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO müttefiki olan Türkiye'nin endişelerini dile getirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Stoltenberg, S400 ve diğer konularda da her zaman samimice düşüncelerini açıkladı. İsveç ve Finlandiya ziyaretlerinde de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor, çaba da sarf ediyor. Bizimle de, onlarla da sürekli temasta, dolayısıyla Stoltenberg'in bu çabalarını takdire şayan buluyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesinin önündeki engellerin kaldırılması için tahıl koridoru oluşturulması konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine de Çavuşoğlu, BM planının işler bir plan olduğunu, Rusya'dan cevap beklediklerini dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, BM planını desteklediğini vurgulayarak, "Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz şeridindeki mayınlar konusunda da şunları kaydetti:

"BM'nin son planına göre bu mayınların temizlenmesi belli zaman alacak. Mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre 3 limana güvenli hatlar oluşturulacak dolayısıyla gemiler, mayınların temizlenmesine gerek olmadan, Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle limanlara güvenli bir şekilde gidecek, limanlardan güvenli bir şekilde gelecek. Güvenli bölgeye geldikten sonra da orada gemilerin kontrolü yapılacak. Şu anda plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı yerlerden güvenli hatlar açılabilecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması15 Haziran 2022 Çarşamba 14:02
  • Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı15 Haziran 2022 Çarşamba 14:01
  • Trenin çarptığı 130 koyun telef oldu15 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
  • AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı15 Haziran 2022 Çarşamba 12:45
  • Elektrikli taşıtları şarj etmek için kurulacak tesisata ilişkin teknik şartname Resmi Gazete'de15 Haziran 2022 Çarşamba 12:04
  • Hayriye'yi öldüren eski eşine ağırlaştırılmış müebbet15 Haziran 2022 Çarşamba 12:01
  • Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış15 Haziran 2022 Çarşamba 12:01
  • Bingöl'de kaza; 1 ölü, 1 yaralı15 Haziran 2022 Çarşamba 12:00
  • Bosna Hersek'teki Partizan Anıt Mezarlığı'na yapılan saldırıda mezar taşları zarar gördü15 Haziran 2022 Çarşamba 11:55
  • Türkiye-İran sınırı kamera ve sismik sensörlerle gece gündüz gözetleniyor15 Haziran 2022 Çarşamba 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti