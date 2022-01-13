Dışişleri Bakanlığı, Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti bekası ve güvenliği için Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye katkıları ve dirayetli liderliğinin hafızalardaki yerini koruyacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliğinin hafızalardaki yerini daima koruyacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş'ın saygı, minnet ve rahmetle anıldığını ifade etti.

Mesajda, "Merhum Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca mesajda, Türkiye'nin tarihi ve manevi sorumlulukları bilinciyle, Kıbrıs Türk halkının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceği vurgulandı.