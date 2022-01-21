  • BIST 2.014,24
  • Altın 787.59611
  • Dolar 13.4245
  • Euro 15.2413
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce Irak Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda, Irak Silahlı Kuvvetlerine mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda, 11 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyza Nur hemşire, son yolculuğuna uğurlandı21 Ocak 2022 Cuma 15:55
  • Hemşire Erez'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi21 Ocak 2022 Cuma 15:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz21 Ocak 2022 Cuma 15:45
  • Yağışlı ve soğuk havanın pazar günü şiddetini artırması bekleniyor21 Ocak 2022 Cuma 15:34
  • Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı21 Ocak 2022 Cuma 15:33
  • KKTC Başbakanı Sucuoğlu'ndan PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki21 Ocak 2022 Cuma 15:05
  • Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi21 Ocak 2022 Cuma 15:04
  • İran, Çin ve Rusya’dan ortak deniz tatbikatı21 Ocak 2022 Cuma 14:48
  • Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz21 Ocak 2022 Cuma 14:37
  • Suriye’de PKK/PYD çocukları kadrosuna katmak için okul dışı aktiviteleri kullanıyor21 Ocak 2022 Cuma 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti