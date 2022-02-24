Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın askeri operasyonu kabul edilemez, reddediyoruz

Dışişleri: Rusya'nın askeri operasyonu kabul edilemez, reddediyoruz. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.”

UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.