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Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ilişkin "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının, Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."

Türkiye, Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını tavsiye etti
Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti. 

Bakanlıktan, Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine seyahat ve güvenlik durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, acil durumlarda Kiev Büyükelçilinin (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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