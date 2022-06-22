Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen deprem için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Afganistan'ın doğusundaki 5.9 büyüklüğündeki depremin özellikle Paktika vilayetinde çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya ve ciddi hasara yol açmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Halihazırda Afganistan'da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardımların sevk edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Afganistan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Afgan yetkililer gün içinde yaptıkları açıklamada depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiği belirterek, en az 255 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurmuştu.