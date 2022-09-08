Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 158. toplantısındaki Türkiye'ye yönelik karar ve açıklamalara ilişkin, "Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, konseyin dün düzenlenen 158. toplantısında Türkiye'ye yönelik karar ve ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye aleyhine ifadelere tepki gösterilen açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz." denildi.

Kararların, "Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında" alındığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkanından mahrum bırakmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, önyargılı yaklaşımlara rağmen Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edeceğinin de altı çizildi.

Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadelenin bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından da kritik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.