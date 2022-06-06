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Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'daki anayasa referandumuyla ilgili 'hayırlı olsun' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün gerçekleştirilen anayasa referandumunun huzur ve barış içinde tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'daki anayasa referandumuyla ilgili 'hayırlı olsun' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan’da dün gerçekleştirilen anayasa referandumunun Kazak halkının yüksek ilgisiyle barış ve huzur ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kazakistan'ın istikrar ve refahına büyük önem verdiği belirtilerek, "Referandum sonuçlarının dost ve kardeş Kazakistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Kazakistan’daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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