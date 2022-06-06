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Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki kilise saldırısıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletindeki bir kilisede düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki kilise saldırısıyla ilgili taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri, Nijerya halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılar için şifa dilekleri iletildi.

Aziz Fransis Katolik Kilisesinde, dün, ibadet eden sivillere yönelik saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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