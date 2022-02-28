Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'la diplomatik ilişkilerin 30. yılı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, "Ata vatan Türkmenistan'la güçlü kardeşliğimizi perçinleme ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve ülkede büyükelçilik açan ilk ülke olduğunun altı çizildi.

İki ülke arasındaki kültürel ve tarihsel bağlara işaret edilen açıklamada, "İkili ilişkilerimiz ve iş birliğimiz, aradan geçen 30 yıl zarfında, halklarımız arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan güç alan kardeşliğimiz temelinde, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda her alanda gelişip güçlenmiştir. Ortak dilimiz, kültürümüz, inancımız ve köklerimiz, bizi birbirimize ortak çıkarların ötesinde gönül bağıyla da kenetlemektedir." ifadeleri yer aldı.

Son dönemde her sahada ivme kazanan ikili ilişkilerin, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na Gözlemci Üye olması ve iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle taçlandığı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırımlar, enerji, ulaştırma, kültür, eğitim ve diğer pek çok sahada atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının daha da genişletilmesine ve derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen 30 yılda Türkmenistan, ülkemizin olduğu gibi uluslararası toplumun da takdir ve desteğine mazhar olan 'daimi tarafsızlık' politikasıyla bölgede istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önemli bir değişim ve atılım sürecinin eşiğinde olan Türkmenistan'ın gelecekte de yanında olmaya devam edecektir.

Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu günde, Ata vatan Türkmenistan'la güçlü kardeşliğimizi perçinleme ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz."