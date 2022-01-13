  • BIST 2.064,21
  • Altın 784.86631
  • Dolar 13.4896
  • Euro 15.4553
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Cumhurbaşkanına çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun “Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Cumhurbaşkanına çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun bir açılış töreninde yaptığı konuşması ile ilgili, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler, esefle karşılanmıştır" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.

Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

"YUNANİSTAN'I AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Yunanistan'ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir.

Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Cumhurbaşkanına çok sert tepki13 Ocak 2022 Perşembe 09:36
  • Ankara merkezli 28 ilde tefecilere operasyon13 Ocak 2022 Perşembe 09:35
  • Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı13 Ocak 2022 Perşembe 09:28
  • EGM'den 'kene' operasyonu13 Ocak 2022 Perşembe 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Ocak 2022 Perşembe 09:24
  • Rahatsızlanan 2 aylık bebek için ekipler seferber oldu13 Ocak 2022 Perşembe 09:17
  • Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı13 Ocak 2022 Perşembe 09:16
  • Köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı13 Ocak 2022 Perşembe 09:15
  • 'Kız' meselesi nedeniyle husumetlisince başından vuruldu13 Ocak 2022 Perşembe 09:14
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Boşnakların olmadığı bir Priboj düşünmek mümkün değil13 Ocak 2022 Perşembe 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti