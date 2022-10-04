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Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama

ABD Savunma Bakanlığı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesine Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.
Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir"

"ABD Savunma Bakanlığı'nın, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

2 hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir. ABD bu adımıyla, Ada'daki 2 taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

"Türkiye, Kıbrıs Türk halkının güvenliini sağlamak için her türlü adımı atmayı sürdürecektir"

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir. Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir"

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