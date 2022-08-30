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Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan olaylarla ilgili açıklama yaptı, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet etti. Ayrıca Türk vatandaşlarına zorunlu haller dışında Bağdat'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bağdat'ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arzeden bir hal almıştır.

Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz.

Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz.

Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz."

"Bağdat'a seyahat etmekten kaçının"

Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Bağdat'a seyahat uyarısında bulundu:

"Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."

 

 

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