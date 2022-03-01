  • BIST 1.969,49
  • Altın 860.882
  • Dolar 13.9409
  • Euro 15.5959
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu

Warner Bros, Disney ve Sony Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.
Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu

BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.

Bir Warner Bros yetkilisi, "Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor." ifadesini kullandı.

Disney'den yapılan açıklamada da "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, "mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.

Sony de Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'daki gösterimini durdurdu.

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.

Netflix, Twitter ve Facebook'dan erişim sınırlaması
Öte yandan çevrim içi yayın platformu Netflix, Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." açıklamasında bulundu.

Twitter ve Facebook da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında "yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kremlin destekli haber kaynaklarının varlığını sınırlamak" için harekete geçti.

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirirken, Twitter da Rus devletiyle bağlantılı medya bağlantısı paylaşılan mesajlara uyarı ekleyeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi01 Mart 2022 Salı 10:01
  • Elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları Resmi Gazete'de01 Mart 2022 Salı 10:00
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak01 Mart 2022 Salı 09:41
  • Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor01 Mart 2022 Salı 09:40
  • Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da fabrikalarını durdurdu01 Mart 2022 Salı 09:39
  • Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti01 Mart 2022 Salı 09:36
  • Fitch: Küresel enflasyondaki artış yaygın ve kalıcı01 Mart 2022 Salı 09:35
  • ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor01 Mart 2022 Salı 09:35
  • Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi01 Mart 2022 Salı 09:34
  • Dolarda son durum01 Mart 2022 Salı 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti