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Diyanet bu yılki fitre miktarını 40 lira olarak belirledi

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.
Diyanet bu yılki fitre miktarını 40 lira olarak belirledi

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kurul, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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