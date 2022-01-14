Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş '1001 Hatim'in duasını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum'da yaklaşık 500 yıl önce İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği "1001 Hatim"in duasını yaptı.

Okunan hatimlerin duasının yapılması için Yakutiye ilçesindeki Ulu Cami'de program düzenlendi.

Programda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin Kur'an'ı Kerim, Erzurum İl Müftülüğü İlahi Korosu da ilahi okudu.

Burada dua eden Ali Erbaş, okunan hatimlerin sayısının 55 bin 434 olduğunu belirterek, "Okunan bu Kur'an'ı Kerim'den hasıl olan sevabı iki cihan serveri Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna, bu hatimleri okuyan tüm kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz." dedi.

Erbaş, duasını şöyle sürdürdü:

"Allah'ım sana kulluk ediyor, senden yardım bekliyoruz. Sana açılan ellerimizi huzurundan boş çevirme. Bizi cennetine layık eyle. Hz. Adem'den beri hak ve hakikatin rehberi bütün Peygamberlere, bilhassa Hz. Muhammet Efendimize, onun ehlibeytine sonsuz selam ve salat ediyoruz, kabul eyle. Güzel ülkemizin bu şehrinde Kur'an'a gönül veren, 5 asırlık geleneğe öncülük eden bütün kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah'ım sen tövbelerimizi kabul eyle. Okunan hatmi şerifler hürmetine izzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi düşmana çiğnetme, vatanımıza dirlik ve düzenlik, milletimize beraberlik ihsan eyle. Allah'ım bizi birbirimize düşürmek isteyen zalimlere, münafıklara fırsat verme, her türlü beladan, hastalıklardan ve düşmanlardan emin ve muhafaza eyle."

"Kur'an'ı Kerim'in yolunda yürüyen insanlar olunmalı"

Cuma namazını kılan Erbaş, cuma hutbesinde ise "Bizler Kur'an'ı Kerim'i anlamaya çalışıyoruz ama nihai hedefimiz Kur'an'ı Kerim'e göre bir hayat yaşamak olmalıdır." dedi.

Kur'an'ı Kerim'in yolunda yürüyen insanlar olunması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an'ın rehberliğinde zekatını veren, namazını kılan, gayba ve ahirete iman eden bir nesil yetiştirmek yolunda hepimiz büyük bir mücadele içinde olmalıyız. İşte o zaman Kur'an'ı Kerim yolunda yürüyen ve bütün insanlığın karanlıktan aydınlığa çıkması için Kur'an'dan faydalanan, istifade eden insanlar oluruz. Efendimiz buyuruyor ki; 'Kim ki Kur'an'ı ezberler okursa onlar Allah'ın şerefli melekleriyledir.' İşte biz de Rabb'imizin şerefli melekleriyle olmak, yolumuzu aydınlatmak, hem dünyada hem de ukvadan bize şefaatçi olması için Kur'an okuyor ezberliyoruz. Onu hayatımıza kılavuz yapıyor, onun rehberliğinde bir hayat yaşamaya gayret ediyoruz. 1001 hatimlerde okunan hatmi şerifler için dua ettik, geçmişlerimizin ruhuna bağışladık, Allah kabul eylesin. Allah medeniyetimizin güzel geleneğini ihlas edenlerden razı olsun."