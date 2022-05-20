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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amasya'da hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amasya'da Sultan Bayezid Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amasya'da hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti, yeni yapılan İl Müftülüğü binasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra cuma namazı için Sultan Bayezid Camisi'ne giden Erbaş, "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konulu hutbede, İslam'ın, meşru bir nikah ile aile kurmayı emrettiğini, aile hayatını adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine inşa etmeyi öğütlediğini söyledi.

Ailenin dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından yararlanıyoruz ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekinet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz."

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZI CAMİLERİMİZE BEKLİYORUZ" 

Erbaş, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bilginin, hikmetin, ilmin, irfanın şehri, padişahlar yetiştiren Amasya'da bulunmanın kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Gençlere ve çocuklara kıymet verdiklerini dile getiren Erbaş, ecdatlarına, burada yetişen sultanlara, şehzadelere layık torunlar olmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bütün personeliyle Amasyalıların hizmetinde olduklarına işaret eden Erbaş, "Yaz Kur'an kursları başlayacak inşallah önümüzdeki haftalarda. Bütün çocuklarımızı camilerimize bekliyoruz. Onların eğitimi için, camilerimizde hocalarımızın yapmış oldukları cami derslerine cemaatimizin katılması için buradan davet ediyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadın, erkek bütün vatandaşlarımız camilerde ne kadar çok olursa o kadar mutlu oluruz, bahtiyar oluruz." ifadelerini kullandı.

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