Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Gecesi ve Çanakkale Şehitleri için dua etti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camiinde, ‘Berat Gecesi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü Özel Programı’na katılıp, Berat Gecesi münasebetiyle Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitler için dua etti.