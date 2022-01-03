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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, küçük yaşlarından itibaren çocukların, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılması gerektiğini kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı

Arnavutköy Müftülüğüne bağlı "Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu" açılışına katılan Erbaş, peygamberlerin gönderiliş amacının iyilikleri yaymak, kötülükleri ortada kaldırmak olduğunu anlattı.

"Bizler de peygamber varisleri olarak Allah Resulü Efendimizin çocuklar, gençler ve insanlar için yapmış olduğu o daveti yerine getirmek zorundayız." diyen Erbaş, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra içine bir de suffe yaptırdığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Cami burada suffe de burada. Mektep. Kur'an kurslarımız bugün suffenin varisleridir. Suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş? Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Fatımalar, Hazreti Zeynepler, Hazreti Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız. Öteden beri bizim tarihimize ve medeniyetimize baktığımızda büyük alimlerin küçük yaşlarda temel dini bilgileri aldıklarını görüyoruz. İbn-i Sina örneğini verelim. Altı asır boyunca kitabı dünyanın her yerinde ders kitabı olarak okutuldu. Aynı zamanda ulum-i İslamiyyede zirve bir isimdir. 11 yaşında hafız olmuştur. Farabiler, İbn Rüşdler, matematiğin kaşifi İbnü'l Heysem küçük yaşlarda temel dini bilgileri alarak o alana başlamıştır. Cebirin kurucusu El Cabir yine küçük yaşlarda temel dini bilgilerini aldıktan sonra bu alana yoğunlaşmıştır. Akşemseddin hazretlerini herkes bilir. Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Fatih'e sadece ulum-i İslamiyyede değil, matematik konusunda da en büyük hocalığı yapmıştır. Zamanının büyük matematikçilerinden birisidir Akşemseddin hazretleri. Müspet ilimlerle dini ilimler arasında bizim geleneğimizde hiçbir ayrım yoktur. Kur'an ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir işse, fen ilimleriyle uğraşmak o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bihaber olanların Kur'an-ı Kerim'i anlaması çok zordur."

Erbaş, Lokman Suresi'nin 12. Ayetindeki "Andolsun, biz Lokman'a 'Allah'a şükret' diye hikmet verdik." ifadesini okuyarak, "Hikmet nedir? İlimdir, irfandır, bilgidir. Her şeyi yerli yerine koymaktır. Bunu ne zaman öğreteceğiz çocuklara? İşte küçük yaşlarda. Lokman Aleyhisselam gibi..." dedi.

Eğitim bilimcilerinin, insanın karakterinin büyük kısmının 7 yaşından önce oluştuğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Erbaş, "Peygamber Efendimizin o mucizevi hadisi. 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, sevgi, saygı nedir, evrensel değerler nedir? İşte devletimizin imkanları ve milletimizin katkılarıyla yapmış olduğumuz eğitimlerde yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sözlerini, "Adına da ihtiyaç odaklı Kur'an kursları adını verdik. 2011'de Kur'an kurslarının önündeki 5. ve 8. sınıfı bitirme engeli kaldırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 yaşından önce de sonra da Kur'an kurslarımıza öğrencilerimiz gelmeye başladı." diye tamamladı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve vatandaşların katıldığı açılışta Ali Erbaş, kurdele kesiminin ardından öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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