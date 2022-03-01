  • BIST 1.969,49
  • Altın 860.882
  • Dolar 13.9409
  • Euro 15.5959
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ukrayna'da çocukların, sivillerin korku ve endişeyle karşı karşıya kaldığı durum yaşanıyor. Bizler kim tarafından yapılırsa yapılsın ve kime karşı işlenirse işlensin her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Zekat Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erbaş, dünyanın pek çok yerinde ve özellikle Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda insanların savaşlar, yoksulluk, sefalet gibi sorunların kuşatması altında hayata tutunmaya çalıştığını belirtti. Erbaş, "İşte şimdi takip ediyorsunuz; Ukrayna'da çocukların, sivillerin korku ve endişeyle karşı karşıya kaldığı bir durum yaşanıyor. İnsanlık topyekun küresel güçlerin adalet, hakkaniyet ve merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor. Bir kez daha altını çizerek ifade edeyim ki, bizler kim tarafından yapılırsa yapılsın ve kime karşı işlenirse işlensin her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız. Bizim inancımıza göre; ırkı, inancı, coğrafyası, dili, rengi fark etmeksizin herkesin canı ve yaşama özgürlüğü dokunulmazdır. Bizler, barış dini İslam'ın müntesipleriyiz. Merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Bizim inancımızda dinine, ırkına, coğrafyasına ve rengine bakmaksızın muhtaca ve mağdura yardım eli uzatmak vardır" dedi.

'ZEKATI VERMEMEK KUL HAKKINI İHLAL ETMEKTİR'

Ali Erbaş, zekatın sosyal açıdan İslam toplumunun temel taşı olduğunu belirterek, "Zekatın gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan birçok hikmet ve hedefi vardır. Bunların bilinmesi, bu ibadetin daha bilinçli ve içten yapılmasına vesile olacaktır. Zekat her şeyden önce Allah'a bağlılığın göstergesidir çünkü zekat vermeyi emreden yüce Allah'tır. Müslüman, Rabb'inin emri doğrultusunda onun rızası için malını infak ederek kulluk görevini yerine getirmiş olur. Zekat bir şükür vesilesidir" diye konuştu.

Zekatın muhtacın, zenginin malındaki hakkı olduğuna işaret eden Erbaş, "Dolayısıyla zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir. Farz olan bir şeyi yerine getirmemek haram işlemek anlamına gelmektedir. O yüzden zekat vermemek fakirin hakkını yemek, dolayısıyla harama girmek demektir. Allah ve kul hakkı olması sebebiyle de son derece hassasiyet gerektiren ibadettir. Miktarından cinsine, verilecek yerlerden usulüne kadar her bir aşaması Kur'an ve sünnetle belirlenmiş olan bu ibadetin ifası, büyük bir titizlik ve şeffaflık gerektirmektedir" dedi. 

'ZEKAT BAĞIŞI 112 MİLYONA YÜKSELDİ'

Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) 2020 yılında 59 milyon olan zekat bağışının, 2021'de 112 milyon TL'ye yükseldiğini anımsatan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu teveccühün, aynı zamanda sorumluluğumuzu daha da artırdığının biliyoruz. Bu noktada toplumumuzda hem farkındalık oluşturup zekat bilincini daha da geliştirmenin hem de zekat ibadetinin ifasını kolaylaştırmanın ve yaygınlaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın hangi cinsten malı varsa kolaylıkla hesaplayıp, zekat ibadetini yerine getirebilmeleri için zekat hesaplama modülü geliştirdik. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org web sayfasına girerek, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilirler. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan 'Zekatınızı bağışlayın' butonuna tıklayarak 'bagis.tdv.org' sayfamızdan bağışlarını gerçekleştirebilirler. Uygulamanın mobil versiyonu da mevcut. Vatandaşlarımız İOS ve Android uygulamalardan TDV zekat hesaplama modülünü telefonlarına indirerek de zekatlarını hesaplayıp bağışta bulunabilirler."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle 'Tosuncuk' ve ağabeyi hakim karşısında01 Mart 2022 Salı 13:26
  • Lavrov: Batı, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesisler oluşturmaktan vazgeçmeli01 Mart 2022 Salı 13:24
  • Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak01 Mart 2022 Salı 13:23
  • Eski Bakan Somuncuoğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi01 Mart 2022 Salı 13:22
  • Adalet Bakanlığının 12 bin 823 personel alımı için başvurular 17 Mart'a kadar yapılacak01 Mart 2022 Salı 12:50
  • Bordo bereyle darbe girişimi tebliğ eden binbaşının cezası onandı01 Mart 2022 Salı 11:58
  • Uzmanlardan 'binanızı depreme karşı bir an önce güçlendirin veya dönüştürün' çağrısı01 Mart 2022 Salı 11:57
  • 5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı01 Mart 2022 Salı 11:46
  • Limanda iş makinesinin altında kalan işçi öldü01 Mart 2022 Salı 11:44
  • Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı01 Mart 2022 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti