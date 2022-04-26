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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptı

Hollanda'nın Lahey kentinde inşası tamamlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Ahi Evran Camisi'nin resmi açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Den Bosch kentinde açtığı Den Bosch HDV Orhan Gazi Camisi'nden sonra ikinci caminin açılışını Lahey'de gerçekleştirdi.

Erbaş, HDV Ahi Evran Camisi'nin açılış törenindeki konuşmasında, ramazan gününde en hayırlı merasimlerden birinin yapıldığını belirterek, "Camiler şehirlerin kalbi, camiler Cenabıhakk'ın beytullahının ve Peygamber Efendimizin Medine'deki Mescid-i Nebevi'sinin şubeleridir." ifadesini kullandı.

Camilerin namaz kılınmasının yanında eğitim de yapılacak mekanlar olduğunu anlatan Erbaş, açılışını gerçekleştirdikleri caminin uzun yıllar hizmet vermesini ve kıyamete kadar minarelerinden ezan sesinin dinmemesini diledi.

Daha sonra kurdele kesilerek caminin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Erbaş, iftarda gurbetçilerle bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, gurbetçi vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Müslümanı "iyiye sevinen, yanlış şeylere üzülen kimse" olarak niteleyen Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." hadis-i şerifine de atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."

İslam'ın yeryüzüne gönderilmiş en büyük nimet olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır. Rabb'imiz İslam'ın en büyük nimet olduğunu ayet-i kerimesinde 'Ben üzerinizdeki nimetimi tamamladım.' buyuruyor. Buradaki nimetin adı İslam'dır." dedi.

Programa, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur ile HDV Başkanı Muhlis Koç da katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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