Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurtuluş, öze dönmekte

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım toplantısında konuştu.

Erbaş, 1-7 Ekim'in 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle her yıl cami ve din hizmetlerine dikkat çekme bağlamında pek çok etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca insanlık tarihi açısından en büyük dönüm noktası olan ve tüm Müslümanları büyük bir heyecana ve sevince gark eden 'Mevlid-i Nebi' de bu sene 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na denk gelmektedir. 7 Ekim Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece sevgili peygamberimizin doğumunu, dünyayı teşriflerini ifade eden 'Mevlid Kandili'dir" diye konuştu.

'PEYGAMBERİMİZ, CAMİ VE İRŞAT'

Ali Erbaş, bu yıl 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası’nın konusunun 'Peygamberimiz, Cami ve İrşat' olarak belirlendiğini söyledi. Erbaş, dünyada yaşanan olumsuz olaylardan İslam dünyasının da nasibini aldığını kaydederek, "Bugün insanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı, kalpleri hançerleyen merhametsizlikler, aklın ve idrakin alamayacağı güç gösterileri dünyayı zindana çevirmektedir. Üzülerek ifade etmeliyim ki belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçte İslam dünyası da yaşanan acılardan, travmalardan nasibini almakta, ideoloji, mezhep ve benzeri ayrıştırıcı tartışmaların sebebiyet verdiği karmaşanın, kaosun içinde bocalamaktadır. Barışın ve huzurun simgesi olan İslam ve onun müntesipleri, ne hazindir ki günümüzde savaş, terör, kargaşa, yoksulluk ve geri kalmışlık gibi sorunlarla anılır hale gelmiştir. Bu olumsuz atmosferden kurtuluşun yegane yolu, yeniden öze dönmektir. Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuş Nebi'nin güzel ahlakını kuşanmaktır. Onun sünnetini hayat edinmektir. Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu üzere 'hayırlı ve örnek ümmet' olma sorumluluğunun gerektirdiği gibi yaşamaktır" diye konuştu.

'BİZE DÜŞEN HAYIRLI NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR'

İdeal toplum oluşturmakta camilerin ve mescitlerin önemli olduğunun altını çizen Erbaş, "Hz. peygamber, mümin şahsiyetler yetiştirmek, İslam'ın rahmet mesajlarıyla ideal bir toplum inşa etmek için camiyi merkez olarak kullanmıştır. Hz. peygamberi örnek alan ümmeti de cami merkezli medeniyetler inşa etmişlerdir. Esasen bu tarihi hakikat, bizim hizmet anlayışımızın değişmez mihverine ve yeniden yükselişimizin en ideal çıkış noktasına işaret etmektedir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, peygamber efendimizin izinden giderek ve onun sünnetini rehber edinerek, yaşadığımız çağı İslam’ın rahmet mesajlarıyla buluşturmaktır. İnsanlık için hayırlı nesiller yetiştirmektir. Adalet ve merhametin, yardımlaşma ve paylaşmanın egemen olduğu bir dünya inşa etmektir. Bu ideale katkı sunması gayesiyle hafta boyunca etkinlikler yapacağız. Amacımız; peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, anlamak/anlatmak, hayatımızı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmaktır" dedi.

ULUSLARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU

Ali Erbaş, 1 Ekim Cumartesi günü Ankara’da 3 gün sürecek 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Ana Programı'nı yapacağız inşallah. 7 Ekim 2022 Cuma günü de Sakarya’da 'Kur’an-ı Kerim ve Mevlit Programı' ile 'Mevlid Gecesi'ni ihya edeceğiz. Tema çerçevesinde hazırladığımız kitabı, basılı-görsel yayınları milletimizle ve dünya kamuoyu ile paylaşacağız. Bu vesileyle milletimizin her ferdini, tüm kardeşlerimizi bilhassa gençlerimizi, ülkemiz genelinde, il ve ilçelerimizde yapılacak etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Tüm mensuplarımızın, her kademe ve unvandaki görevlilerimizin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, hizmetlerinde başarı ve muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın konuşmasının ardından Diyanet’in düzenlediği yarışmalardaki çeşitli kategorilerde dereceye girenlere sertifika verildi. Kategorilerinde birinci olan yarışmacılar, sertifikalarını Erbaş’tan aldı.