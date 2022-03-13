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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kütahya’da ziyaretlerde bulundu

DİYANET İşleri Bakanı Prof Dr. Ali Erbaş, Kütahya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erbaş, hastanede tedavi gören 81 yaşındaki hafız Halil İbrahim Güçlü’yü de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kütahya’da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Prof. Dr. Erbaş, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan tarafından karşılandı. Prof. Dr. Erbaş daha sonra özel kalem müdürlüğünü yapan Hasan Güçlü’nün felç tedavisi gören babası 81 yaşındaki hafız Halil İbrahim Güçlü’yü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Güçlü’ye ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erbaş, ardından Kütahya Valiliği’ne geçti. Vali Çelik’i makamında ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, Kütahya’nın pek çok alanda zenginlikleri olduğunu ifade ederek, “O zenginlikleri gençlerimiz ve geleceğimiz için daha da ileri götürmek çok önemli. Selçuklu ve Osmanlı şehri Kütahyamız, günümüzde de olması gereken yeri alır. Özellikle eğitim alanındaki çalışmalar çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli. Bu konudaki çalışmalarınızda sayın valimizin liderliğinde tüm birimlere kolaylıklar diliyorum. Elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazırız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam ederiz” dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Kütahya Müftülük Külliyesi'ne geçen Erbaş, bina içindeki gençlik merkezi, cami ve kütüphanelerde incelemelerde bulundu. Binayı gezen Erbaş, İl Müftüsü Demirtaş’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

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