Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı telin etti

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, cuma namazı vakti camiye düzenlenen saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları kaydetti:
"Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Müminlerin bayram günü olan cuma gününde camide bulunan masum insanların canlarına kasteden insanlığını kaybetmiş bu zihniyeti şiddetle telin ediyorum. Yüce Rabb'imiz zalimlere fırsat vermesin."
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