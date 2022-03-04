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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı telin etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camisi'ne yapılan bombalı saldırıyı telin ederek vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan halkına başsağlığı diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı telin etti

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, cuma namazı vakti camiye düzenlenen saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları kaydetti:

"Yaşanan saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Müminlerin bayram günü olan cuma gününde camide bulunan masum insanların canlarına kasteden insanlığını kaybetmiş bu zihniyeti şiddetle telin ediyorum. Yüce Rabb'imiz zalimlere fırsat vermesin."

Kaynak: Haber Kaynağı
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