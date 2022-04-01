Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan kendimizle yüzleşmemiz için eşsiz bir fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb'imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirten Erbaş, "Gönül dünyamızı güzelleştiren, hanelerimizden sokaklarımıza, camilerimizden çarşılarımıza her yerde huzur ve bereketini hissettiren bu manevi iklimi, Rabb'imizin izni ve inayetiyle hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorlukla beraber kolaylıklar, sıkıntıyla birlikte ferahlıklar ve hastalıkla beraber şifalar var ederek bizleri yeniden ramazan-ı şerife kavuşturan yüce Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar ediyoruz" açıklamasını yapan Erbaş, ramazanın her şeyden önce bir Kur'an ayı olduğunu vurguladı.

İnsanlık için bir hidayet, rahmet ve şifa kaynağı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirildiğini hatırlatan Ali Erbaş, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nazil olmaya başlayan yüce kitabımız, günah ve isyan ateşinin kavurucu etkisiyle çoraklaşmış yüreklere abıhayat olmuş, cehaletin karanlığında kaybolan, varoluşun anlamını unutan, kendine ve Rabb'ine yabancılaşan insanlığı yeniden fıtratıyla buluşturmuştur." ifadesini kullandı.

"Bir ibadet ve tefekkür zamanıdır"

Kur'an'la mübarek kılınan ve bünyesinde birçok ibadeti barındıran ramazan ayının, bir ibadet ve tefekkür zamanı olduğunu bildiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu aya mahsus ibadetlerin başında ise orucun geldiğini belirtti.

Erbaş, "Nitekim yüce Rabb'imiz, ramazan ayına ulaşanların bu ayı oruçlu geçirmelerini emretmiştir. 'Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.' (Bakara,183) fermanıyla da orucun, sorumluluk bilincini diri tutan bir ibadet olduğuna dikkat çekmiştir. Allah Resulü de 'Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.' mealindeki hadis-i şerifiyle orucun insanın kalbini arındıran ve iyileştiren yönüne vurgu yapmıştır." bilgisini paylaştı.

Allah'ın lütuf ve rahmetinin müminler üzerine sağanak misali yağdığı ramazan ayının, tam anlamıyla af ve mağfiret mevsimi olduğuna vurgu yapan Erbaş, Hazreti Peygamberin, bu ayda "cennet kapılarının açıldığını cehennem kapılarının kapatıldığını ve şeytanların zincire vurulduğunu" haber verdiğini aktardı.

Erbaş, mesajında şunları belirtti:

"Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb'imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır. Dolayısıyla bu ayda oruç tutmanın yanı sıra bol bol Kur'an okumalı, tefekkür ve tezekkür ederek, dua, tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız."

Diğer yandan ramazan ayı, bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma mevsimidir. Bu ayda vereceğimiz fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve yapacağımız tüm iyiliklerimiz, yüce Rabb'imizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşılık bir şükür borcudur. Bu sebeple iyiliklerin kat kat karşılık bulacağı bu günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, öncelikli görevimiz olmalıdır. Bize umut bağlayan, bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilmek, bizim için en büyük kazanım olacaktır. "

Zekat, fitre, sadaka ile iftar sofralarında iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olunmasını isteyen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Unutmayalım ki zekatlarımız, fitrelerimiz, sadakalarımız ve tüm iyiliklerimiz, bizi değerli kılan inancımıza ve Rabb'imize karşı samimiyetimizin, sadakatimizin ve dürüstlüğümüzün bir göstergesidir. Hiç şüphesiz yüce Rabb'imiz, verdiklerimizden daha hayırlısını ramazanın bereketiyle bizlere ihsan edecektir. Bu bilinçle ihya edeceğimiz ramazan ayı, hiç şüphesiz bizlere, dünyanın sıkıntı ve olumsuzluklarına karşı güçlü bir duruş kazandıracaktır. İbadetlerimizdeki ihlas, samimiyet, sebat ve devamlılık ise bizleri Allah'ın sonsuz rahmetine, mağfiretine ve rızasına ulaştıracaktır."

Rahmet ayı ramazanın gönüllere ferahlık, hanelere huzur, ülkeye bereket ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Erbaş, "Dualarımızı ve iyiliklerimizi insanlığın kurtuluşuna vesile kılmasını, ramazan-ı şerifle tüm yeryüzünü, selamet ve sekinet yurduna dönüştürmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.