  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.645
  • Dolar 17.1117
  • Euro 17.9919
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tunceli’de cemevi ziyaret etti, Hz. Ali Camisi'nin açılışını yaptı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli’de Hz. Ali Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi ve cemevi ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tunceli’de cemevi ziyaret etti, Hz. Ali Camisi'nin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret için Tunceli’ye geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada Tunceli’ye ilk gelen Diyanet İşleri Başkanı olduğunu ve bu gelişinin ikinci olduğunu söyledi. Daha sonra Munzur Üniversitesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii'nin açılışını gerçekleştiren Erbaş, "Ne mutlu bize ki bu güzel, huzur dolu ve güvenli ilimizde üniversitemizin içinde Hz. Ali Camii’ni açmak bizlere nasip oldu. Anneme sormuştum adımı kim verdi, niçin Ali verdi? diye. 'Ben verdim ismini Hz. Ali’ye benzeyesin diye oğlum' demişti. Bugün bana Hz. Ali Camii'nin açılışında bulunmak nasip oldu. Hz. Hüseyin efendimizin, Hasan efendimizin ve İslam büyüklerimizin bu güzellikleriyle, özellikleriyle çocuklarımızı yetiştirsek, gönlümüz bunu istiyor. Bunun için gayret ediyoruz ve çalışıyoruz" dedi.

'SORUNLARIMIZ PROBLEMLERİMİZ TABİ Kİ VAR'

Ali Erbaş, Hz. Ali Camii’nin açılışından sonra beraberindeki heyetle Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti. Erbaş, ziyaret sonrasında bir gazetecinin cemevlerinin yasal statüsü ile ilgili sorusu üzerine 

"Bizimle alakalı konular değil. Çok geniş tarafları olan bir konu onlar, süreç içerisinde değerlendirilecek. Cemevimizin dedesi ve diğer cemevlerinin dedeleriyle görüştük. Güzel bir sohbetimiz oldu. Bazı konuları kendi aramızda görüştük. İnşallah bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Cemevinde birliğimizi beraberliğimizi konuştuk. Türkiye olarak hepimiz aynı hedefe çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin birliği beraberliği için çalışıyoruz. Sorunlarımız problemlerimiz tabi ki var. Onları hep birlikte çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç'te Türk kökenli siyasetçi Yüksel'e ırkçı mektup10 Haziran 2022 Cuma 16:22
  • Türk Kızılay Genel Başkan Kınık: Yılda 9 milyona yakın insana yardım sağlıyoruz10 Haziran 2022 Cuma 16:22
  • Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü10 Haziran 2022 Cuma 15:55
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10 Haziran 2022 Cuma 15:35
  • Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden Kandil'i temizlemek boynumuzun borcudur10 Haziran 2022 Cuma 15:35
  • Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı10 Haziran 2022 Cuma 15:34
  • Bursa'da soğuk hava deposuna baskın; 3 ton et imha edildi10 Haziran 2022 Cuma 15:21
  • Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı10 Haziran 2022 Cuma 13:38
  • Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis10 Haziran 2022 Cuma 13:37
  • Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı10 Haziran 2022 Cuma 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti