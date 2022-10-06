Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Müfettiş Yardımcısı alacak. Müracaatlar 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Müfettiş Yardımcısı alacak. Müracaatlar 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet işleri personel alımı 2022 ne zaman? Başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? Kamuya personel alımı var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Müfettiş Yardımcısı için yazılı ve sözlü sınav ile alım yapacak. Alınacak kişilerde 35 yaşı doldurmamış olmak, En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olmak, Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapıyor olmak, sağlık durumu uygun olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamak gibi şartlar aranıyor.

Yapılacak sınav 2 aşamalı olarak yapılacak.

Yazılı Sınav

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile

Başkanlığın diğer mevzuatı.

c) Devlet Memurları Kanunu.

ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

f) Türkçe kompozisyon.

g) Arapça.

Sözlü Sınav

a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

b) Tefsir,

c) Hadis,

ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) Genel Kültür,

ğ) Yazılı sınav konuları.

Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 olması gerekiyor.

Yazılı Sınav : 22.11.2022 Saat: 14:00’da,

Sözlü Sınav : 29.11.2022 tarihinde başlayacak. (Saat: 10:00)

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat edilebilir.

Telefon: (0312) 295 80 16

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