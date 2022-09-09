Diyanet'ten 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyası

DİYANET İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, yurt içinde ve yurt dışında imkanı olmayan kişilere ve dezavantajlı gruplara doğru eserler ulaştırılması amacıyla 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyası düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen kampanya, başkanlık kütüphanesinde düzenlenen programla tanıtıldı. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de ilmin, okumanın ve öğrenmenin ayrıcalıklı yönüne ve önemine dikkati çeken çok sayıda ayet-i kerime olduğunu belirterek, "Okumak, araştırmak ve bilgi sahibi olmak insanın yaratılış gayesini idrak etmesine hem dünya hem de ahiret hayatında huzura ermesine vesile olacak en önemli faaliyettir" dedi.

Bilmek ve bilgiye ulaşmak kadar elde edilen bilginin doğru, sağlam ve faydalı olmasının da önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Altını çizerek ifade etmeliyim ki; içinde yaşadığımız bilgi çağında insanlığın en temel meselelerinden biri, doğru ve faydalı bilgiye ulaşma hususunda yaşadığı zorluktur. Modern iletişim ve etkileşim mecralarında her türlü bilginin gelişigüzel paylaşıldığı günümüzde özellikle dini alanda doğru bilgiye ulaşmak için büyük bir özen, gayret ve dikkat gerekmektedir" diye konuştu.

'KAMPANYAMIZI BUGÜN İTİBARİYLE HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Sahih kaynaklar üzerinden kapsamlı bir okuma seferberliği başlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydeden Erbaş, "İnanıyoruz ki doğru kaynaklardan elde edilen ve paylaşılarak çoğaltılan sahih bilgi, insanın huzursuzluklarını teskin edecektir. Bireysel ve sosyal hayatı tehdit eden pek çok sorunun çözüme kavuşturulmasının zemini olacaktır. Bu inanç ve anlayışla Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız ile iş birliği içerisinde kapsamlı bir kampanya başlatmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında kitap satın alma imkanı olmayan kardeşlerimize, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara sahih eserler ulaştırmak üzere 'Hediyem Kitap Olsun' sloganıyla örnek bir kitap bağış kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. İnsanımıza okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan bu kampanyayla, okumak isteyip de imkanı olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize başkanlığımızın ve vakfımızın yayınlarından çıkan kitapları ulaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İslam'la yeni tanışan ve dini detaylı öğrenmek isteyenler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki okullarda, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere kitaplar hediye edeceklerini dile getiren Erbaş, "Kütüphanelerimize, gençlik ve kültür merkezlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza kitaplar bağışlayacağız. Huzurevleri, cezaevleri, kadın sığınma evleri ve sevgi evlerinde kalan kardeşlerimizi kitaplarla buluşturacağız. Daha fazla insanı kitapla buluşturma gayesiyle hayata geçirdiğimiz 'Hediyem Kitap Olsun' projesi, 15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam 1682 kitaptan oluşmaktadır" dedi.

Erbaş ayrıca, okuma sevgisini aşılamak için başlattıkları bu seferberliğe hayırseverlerin de 'KİTAP' yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira bağışta bulunabileceği gibi, 'bagis.tdv.org' web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından da kampanyaya destek verilebileceğini söyledi.