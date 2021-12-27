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Diyarbakır anneleri 250'nci ailenin katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenledi

Diyarbakır anneleri, 250'nci ailenin katılımıyla düzenledikleri yürüyüş ile terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
Diyarbakır anneleri 250'nci ailenin katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenledi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 847'nci gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan aileler, Hakkari'den 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Nurettin Timur için Diyarbakır'a gelen ağabey Adil Timur'u şehirler arası otobüs terminalinde, ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.

HDP il binası önüne giderek oturma eylemine dahil olan Adil Timur, gazetecilere, kardeşinden 7 yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Kardeşine kavuşmak istediğini ifade eden Timur, "Annem vefat ettikten bir yıl sonra kayboldu ve kendisinden haber alamadık. Kardeşim gelene kadar oturma eyleminde yer alacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim. Beni görüyor ve duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun. Sıcak yuvasına kavuşsun." dedi.

Oturma eylemini sürdüren aileler de terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirerek, çocuklarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 

Ailelerden teröre tepki yürüyüşü
Aileler "Teröre geçit yok" sloganıyla teröre tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

HDP il binası önünde başlayan ve Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden yürüyüşte aileler, ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğrafı ile "Çocuğun dağda ne işi var?", "HDPKK geçit yok", "Artık yeter, düşün yakamızdan" ve "250 aile olduk" yazılı dövizler taşıdı.

"Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek" sloganları atan ailelerin yürüyüşü, HDP il binası önünde sona erdi. 

Ailelere destek ziyaretinde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oturma eylemine 250'nci ailenin katıldığına işaret ederek, ailelerin burada kutsal bir mücadele verdiğini aktardı.

"Çocukları alıp dağa götürerek, onları kandırarak bir yere varılmaz. Dağdaki çocuklarımızın, ailelerinin yanında olup eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor." diyen Beyoğlu, ailelerin dünyaya bir mesaj verdiğini kaydetti.

Beyoğlu, her zaman ailelerin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini ifade ederek, "Dağda hiçbir çocuk kalmasın. Çocukların yeri dağ değil, sıcak yuvaları, anne ve babalarının yanıdır." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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