  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -2 °C
»

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 867'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Çocukları için evlat nöbetini 3 yıldır kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz. Oğlumu çok özledim. Evladımın yeri orası değil, artık evine gelsin. 6 yıldır hasretini çekiyorum." diye konuştu.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Evladından bugüne kadar haber alamadığını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Geçen 8 yıldır ne haberin ne sesin ne de kokun var. Rahatsız olduğum halde senin peşine düştüm. Ne olursun dön gel. Onlara inanma oğlum, devletimize sığın. Tüm çocuklara sesleniyorum onlar yalancı, hepiniz gelin. Yeter bize çektirdiğiniz bu zulüm. PKK'dan, HDP'den istiyorum çocuğumu. Nasıl götürdüyseniz öyle de getirin."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor16 Ocak 2022 Pazar 16:03
  • Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti16 Ocak 2022 Pazar 15:27
  • Türk gönüllüler, Berlin sokaklarında yaşayanlara her cumartesi yemek dağıtıyor16 Ocak 2022 Pazar 15:27
  • Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı16 Ocak 2022 Pazar 15:21
  • Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi16 Ocak 2022 Pazar 13:51
  • Kaçarken jandarmaya ateş etmeye çalıştı, tabanca tutukluk yaptı16 Ocak 2022 Pazar 13:08
  • Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi16 Ocak 2022 Pazar 12:42
  • 120 yaban hayvanı doğaya bırakıldı16 Ocak 2022 Pazar 12:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret edecek16 Ocak 2022 Pazar 12:39
  • Annesi ile kazada ölen Cemal'in çifte mutluluğu yarım kaldı16 Ocak 2022 Pazar 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti