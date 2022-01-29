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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Sabire Aydın, "HDP'den çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." derken, Baba Necmettin Biçer, "En son çocuğumuz da dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız." ifadesini kullandı.
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 879. gününde sürüyor.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için oturma eylemi yapan anne Sabire Aydın, HDP'den çocuğunu istediğini belirtti.

Aydın, evladına seslenerek, "Oğlum ne olursun dön. Kandırıldın biliyorum. Seni onlara bırakmayacağım. HDP'den çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu aktardı.

"Kızım HDP'liler tarafından kandırılarak PKK'ya verildi." diyen Biçer, evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü kaydetti.

Biçer, "En son çocuğumuz da dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız. Kızım beni duyuyorsan, güvenlik güçlerine teslim ol. 34 çocuk geldi, ailesine kavuştu. Sizin yeriniz orası değil. Gelin teslim olun." diye konuştu.

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