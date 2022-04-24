  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 26 °C
»

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 965'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile evlat nöbetini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, "Anneler olarak burayı terk etmeyeceğiz. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan alacağız. Evlatlarımızdan vazgeçmedik. Evlatlarımızı alacağız." dedi.

Elhaman oğluna seslenerek, "Burada seni bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey de kardeşine kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Canbey, "Kararlılıkla eylemimize devam ediyoruz. Ben de annem de buradan ayrılmayacağız. Kardeşim gelene kadar, onu eve götürene kadar buradan ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Canbey, "Evine, ailene geri dön. Seni çok özledik. Burada seni bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak24 Nisan 2022 Pazar 13:02
  • Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza24 Nisan 2022 Pazar 13:01
  • Pendik'te korna çalma kavgası24 Nisan 2022 Pazar 12:04
  • Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti24 Nisan 2022 Pazar 11:47
  • İzmir'deki Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği24 Nisan 2022 Pazar 11:19
  • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi24 Nisan 2022 Pazar 11:18
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki24 Nisan 2022 Pazar 11:18
  • Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor24 Nisan 2022 Pazar 10:44
  • Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor24 Nisan 2022 Pazar 10:43
  • Oto yıkamacıdan 120 bin liralık malzeme hırsızlığı kamerada24 Nisan 2022 Pazar 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti