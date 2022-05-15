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Diyarbakır annelerinden Koç: Ömrümün sonuna kadar kızımın peşini bırakmayacağım

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.
Diyarbakır annelerinden Koç: Ömrümün sonuna kadar kızımın peşini bırakmayacağım

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 986'ncı gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladının 9 yıl önce dağa kaçırıldığını, o günden bu yana kızından haber alamadığını söyledi.

Evladından ayrı büyük acılar yaşadığını dile getiren Koç, "Kızımı istiyorum. Yeter artık evladımı bana versinler. Ömrümün sonuna kadar kızımın peşini bırakmayacağım. Kızımı HDP'ye, PKK'ya bırakmayacağım. İnşallah kızımı HDP ve PKK'nın elinden kurtaracağım." dedi.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Süleyman Aydın da yağmur çamur, salgın demeden anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürdüklerini belirtti.

Anne ve babalar olarak asla yılmayacaklarını dile getiren Aydın, "Evlat mücadelemize devam ediyoruz. Asla yılmayacağız. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler. Burada evlatlarımızı istiyoruz. Kimseden başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Oğluna seslenen Aydın, "Eğer sesimizi duyuyorsanız gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu hasretlik bitsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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