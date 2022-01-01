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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Almanya'dan Diyarbakır annelerini ziyarete gelen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, oturma eylemi yapan anne ve babalarla görüştü.
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti destek ziyaretleriyle devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 851'inci gününde sürüyor.

Almanya'dan anneleri ziyarete gelen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, oturma eylemi yapan anne ve babalarla görüştü.

Güneş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'daki medyanın Diyarbakır annelerinin eylemine duyarsız kaldığını söyledi.

Her zaman annelerin eylemini yakından takip ettiklerini belirten Güneş, "Artık burası bir simge haline gelmiştir terörle mücadele konusunda. Buradaki evlatlarımız kavuştukça terör örgütünde bir panik oluşmaktadır. Her Türk vatandaşının, sivil toplum kuruluşlarının gelip buraya desteklerini göstermeleri gerekiyor. Ben annelerin acılarına ortak olmak için 3500 kilometreden buraya geldim. Bizler yurtdışında olabiliriz ama annelerimizin çığlıkları bizim de bağrımızı deldi." dedi.

Annelerle sohbet edip dertlerini dinlediğini dile getiren Güneş, "Bu analarımızın her gün ciğerleri yanıyor. Bunlara yazık değil mi? Bunlar insan değil mi? İnsan hakları buraya neden uğramıyor? Sadece teröristlerin yanlarında oluyor insan hakları. Ailelerimizin durumu içlerimizi yakmıştır. Almanya'dan buraya gelmemizin bir anlamı olacağını düşünerek ailelerimizin yanında olduk." diye konuştu.

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