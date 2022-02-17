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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı: Oğlum gelip Türk adaletine teslim olsun

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı: Oğlum gelip Türk adaletine teslim olsun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 899'uncu gününde sürüyor.

Diyarbakır'da 2010'da 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mahmut için gelen anne Bedriye Uslu ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2010'da 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Çetin için gelen baba Ashat Akın da eyleme dahil oldu.

Anne Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğluna sesini duyurmak adına eyleme dahil olduğunu belirten Uslu, artık dayanacak gücünün kalmadığını, oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi.

Evladının lisede çalışkan bir öğrenci olduğunu, hayallerinin yarım kaldığını ifade eden Uslu, "Oğluma kavuşana kadar eylemimi sürdüreceğim." dedi.

Baba Akın ise evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini vurguladı.

Yıllardır oğlundan haber alamadığını anlatan Akın, "Oğlum beni görüyorsa, duyuyorsa gelip Türk adaletine teslim olsun. Oğlumu HDP'den istiyorum, onlar evladımı dağa kaçırdı. HDP götürüp PKK'ya verdi. Çok hasret çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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