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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 5 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine 5 aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 5 aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 940. gününde sürüyor.

Manisa'dan gelen Sudrettin Yardımcı 2016'da 23 yaşındayken dağa götürülen oğlu Seyithan, Kudret Aslan 2013'te 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ömür, Veysi Doğan 1993'te 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Gülseren, Vahdettin Şenol 1993'te 20 yaşındayken götürülen kardeşi Yasin ve H.A. 22 yaşındayken kaçırılan kardeşi G.A. için oturma eylemine dahil oldu.

Yeni katılan aileleri ellerinde pankartlarla karşılayan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı.

Aileler adına açıklama yapan Vahdettin Şenol, eylemi başlatan ve birçok çocuğun dönmesini sağlayan Diyarbakır annelerine teşekkür etti.

Ailelerin eyleminin kendilerine cesaret verdiğini söyleyen Şenol, "Kardeşim için buraya geldim. Tüm ailelere, annelere teşekkür ederim. Burada durarak bize yol gösterdiler. Kardeşimi PKK götürdü. Şimdiye kadar haber alamadım. Kahrolsun PKK diyorum. Yandaşları da öyle kahrolsun. Kardeşim için sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Şenol, çocuklara örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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