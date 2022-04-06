  • BIST 2.326,93
  • Altın 910.085
  • Dolar 14.7365
  • Euro 16.0902
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 17 °C
»

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine Mardin'den gelen bir aile de dahil oldu.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 947'nci gününde sürüyor.

Mardin'den 2014 yılında 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Ali için gelen baba Cemal Demir de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Demir, gazetecilere oğluna kavuşmak istediğini belirterek, "Oğlum HDP tarafından kaçırıldı. Oğlumu istiyorum. Henüz 14 yaşındaydı, lisede okuyordu." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor06 Nisan 2022 Çarşamba 14:23
  • Edirne'de şantiye havuzundan sızan asfalt tarım alanına yayıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 14:22
  • Rusya, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı06 Nisan 2022 Çarşamba 13:42
  • NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor06 Nisan 2022 Çarşamba 13:41
  • Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı06 Nisan 2022 Çarşamba 13:41
  • Batman'da 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nu başlatıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 13:40
  • Sürücülere "iftara yetişirken kendinizi ve başkasını tehlikeye atmayın" uyarısı06 Nisan 2022 Çarşamba 13:39
  • Bakanlık duyurdu: Batman'da yeni operasyon başlatıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 13:12
  • Kalp krizinden ölen polis memuru 9 yıl sonra şehit sayıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 12:34
  • Parmak izi teşhis sisteminin ortak kullanımıyla 192 bin 387 olayın faili tespit edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti