Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 959'uncu gününde sürüyor. Hakkari'den 2013 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Şahin Şahin için gelen anne Fatma Çetin de oturma eylemine dahil oldu. Anne Çetin, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak istediğini belirtti. Yıllardır görmediği evladı için eyleme katıldığını dile getiren Çetin, "Oğlum bir an önce güvenlik güçlerine teslim olsun." dedi.