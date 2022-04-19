  • BIST 2.533,03
  • Altın 933.497
  • Dolar 14.6608
  • Euro 15.8355
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 17 °C
»

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 960'ıncı gününde sürüyor.

Merkez Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesi'nde 2019'da 22 yaşında dağa götürülen oğlu Vedat için gelen anne Fahriye ve baba Nusret Bingöl oturma eylemine dahil oldu.

Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun İstanbul'da çalışırken dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladından 3 yıldır haber alamadığını kaydeden Bingöl, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP binasından kaçırmışlar, o günden beri haber alamıyoruz. Şimdi ise kaç gündür internet üzerinden oğlumu benim muhtar olduğum için alıp infaz ettiklerini söylüyorlar. Eğer ki HDP'liler kendilerine güveniyorsa çocuklarını oraya göndersin. Ne gerekirse onlara yaptırsın. Fakiriz ve mağduruz. Çocuklarımızı oraya gönderip öldürmesinler. Oğlum eğer ölmüş ise cenazesini göndersinler. İnanmıyorum. Cenazesi gelene kadar buradan ayrılmayacağım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı19 Nisan 2022 Salı 14:14
  • İsrail polisinin korumasında 622 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi19 Nisan 2022 Salı 13:49
  • İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı19 Nisan 2022 Salı 13:47
  • Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis19 Nisan 2022 Salı 13:21
  • PKK adına sivillere saldırı eylemi planlayan şahıs yakalandı19 Nisan 2022 Salı 13:15
  • Hırka-i Şerif 2 yılın ardından ziyarete açılıyor19 Nisan 2022 Salı 12:58
  • Osmaniye'de yangında zarar gören okulun yerine yenisi yapıldı19 Nisan 2022 Salı 12:52
  • Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni yapıldı19 Nisan 2022 Salı 12:51
  • Eşofmanı yüzünden terk edildi, barışmayınca darbedildi19 Nisan 2022 Salı 12:39
  • Gümüşhane’de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu19 Nisan 2022 Salı 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti