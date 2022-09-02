  • BIST 3.178,53
  • Altın 998.279
  • Dolar 18.2135
  • Euro 18.2027
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu. Eylem yapan aile sayısı 304'e yükseldi.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1095'inci gününde sürüyor.

İki evladı için eyleme katıldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Yakup ve Mehmet için kente gelen anne Hadice Demir de oturma eylemine katıldı.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, evlatları için eyleme dahil olduğunu söyledi.

"Oğullarım çalışmaya gitti, kandırıp götürdüler." diyen Demir, gittikleri günden bu yana evlatlarından bir daha haber alamadığını dile getirdi.

Eşinin hayatta olmadığını belirten Demir, "İnşallah oğullarım gelir. Yakup, Mehmet, beni görüyorsunuz, artık gelin, yeter. Tek başınayım, yollara düşüp buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Ailelerden "evlat nöbetine destek çağrısı"
Daha sonra aileler, 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetine" destek çağrısı yaptı.

Aileler adına konuşan baba Necmettin Biçer de evlatları için 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemde olduklarını anımsatarak, 3 Eylül'de eylemlerinin 4'üncü yılına gireceğini kaydetti.

Biçer, herkesin 3 Eylül'de eylem yaptıkları HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek kendilerine destek olmalarını istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Pakistan'a 2 tren 9 uçaklık insani yardım02 Eylül 2022 Cuma 09:34
  • Van'da 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi02 Eylül 2022 Cuma 09:29
  • Erzurum Rahvan At Yarışları 4 Eylül'de başlıyor02 Eylül 2022 Cuma 09:28
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı02 Eylül 2022 Cuma 09:27
  • Trakya'da yarın için sağanak uyarısı02 Eylül 2022 Cuma 09:27
  • İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı02 Eylül 2022 Cuma 09:26
  • Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı02 Eylül 2022 Cuma 08:43
  • Seymen gösterisi ile huzurevi sakinlerinin 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu02 Eylül 2022 Cuma 00:42
  • Vali Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı01 Eylül 2022 Perşembe 19:43
  • Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuştu01 Eylül 2022 Perşembe 19:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti