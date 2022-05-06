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Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle başladı

Diyarbakır ile Batman arasında hizmet verecek raybüs, ilk seferine başladı.
Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni, Diyarbakır ile Batman arasında günlük karşılıklı 4 sefer yapacak.

Bölgesel trenlerdeki konforun artırılması çalışmaları kapsamında hizmete giren, 4 vagonlu ve 262 kapasiteye sahip raybüste, engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla vatandaşlara konforlu yolculuk imkanı sağlanıyor.

92 kilometrelik mesafede hizmet veren Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni, eğitim, iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapanlarca tercih ediliyor.

"Treni ilk gördüğümde şaşırdım"
Sabahın erken saatlerinde Batman'a gitmek için Diyarbakır Garı'na gelen yolcular yenilenen tren setleri ile karşılaşmaktan memnuniyet duydu.

Batman Üniversitesi öğrencisi Melek Bulut, AA muhabirine, Diyarbakır ile Batman arasında sık sık tren seyahati yaptığını söyledi.

Konforu ve diğer ulaşım araçlarına göre ucuz olması nedeniyle trenle yolculuğu tercih ettiğini belirten Bulut, herkese tren seyahati yapmalarını tavsiye etti.

Yenilenen tren setlerini çok beğendiğini ifade eden Bulut, önceki trenle kıyaslandığında yenilenen trenin hem görsel hem de konfor açısından çok değiştiğini aktardı.

Bulut, "Geldiğimizde trenin değiştiğinden haberimiz oldu. Treni ilk gördüğümde şaşırdım. Çünkü tertemiz ve yeni bir trendi. Trene bindiğimizde daha geniş, daha ferahtı ve aydınlatması daha iyiydi. Koltuklara oturduğumuzda rahatlığı hissedebiliyorduk. Trendeki masalar da bizim için avantaj oldu. Bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"Konfor bakımından daha iyi"
Yolculardan Habib Kaya ise yaklaşık 3 yıldır iki kent arasında trenle yolculuk yaptığını anlattı.

Raybüsün hizmete girmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kaya, "Şu anki tren hem konforlu hem de biraz hızlı olacak. Duraklardaki vatandaşlar da istifade edecek. İnşallah hayırlı olur. Bu konfor bakımından daha iyi. Gördüğüm kadarıyla gerçekten konforlu ve güzel." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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