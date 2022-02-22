  • BIST 1.993,68
  • Altın 843.066
  • Dolar 13.7093
  • Euro 15.4874
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen sanal bahis çetesi ve organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R, polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

G.R'nin aracında çok miktarda nakit para bulundu.

G.R'nin sözde "iş insanı" olduğu, yasa dışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildi.

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri belirlenirken, şüphelilere ait çok sayıda araç, iş yeri ve ikamette aramalar sürüyor.

Emniyet yetkilileri, ele başılığını G.R'nin yaptığı silahlı yasa dışı bahis çetesinin ülkedeki en büyük yasa dışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'den ilk açıklama: Putin'den Rus birliklerine 'Ukrayna'ya girin' talimatı22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi22 Şubat 2022 Salı 09:47
  • "QR Kod" şebekesine baskın!22 Şubat 2022 Salı 09:39
  • Çin'den ABD'ye çok sert uyarı22 Şubat 2022 Salı 09:38
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 25 ilde 76 gözaltı kararı22 Şubat 2022 Salı 09:38
  • Kazakistan, 'Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının söz konusu olmadığını' duyurdu22 Şubat 2022 Salı 09:37
  • Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı22 Şubat 2022 Salı 09:36
  • Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya'nın Ukrayna'dan 'koşulsuz' geri çekilmesini istedi22 Şubat 2022 Salı 09:35
  • BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya 'masaya dön' çağrısı22 Şubat 2022 Salı 09:35
  • BM: Ukrayna-Rusya arasındaki büyük çatışma riski önlenmelidir22 Şubat 2022 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti