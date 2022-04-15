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Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 75'i yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 75'i yakalandı.
Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında 105 zanlıdan 75'i yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine propaganda yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulunan 105 zanlı, 101 kamera ve 639 saat görüntü izlenerek tespit edildi.

Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Bitlis ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 110 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 105 zanlıdan 75'i yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamındaki aramalarda, uzun namlulu G3 piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 259 fişek, kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör ve 30 fişek, örgütsel içerikli dokümanlar ile örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirildi.

Nevruz öncesi ve sonrası düzenlenen 3 aşamalı operasyonla şu ana kadar 582 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınarak adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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