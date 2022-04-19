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Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikada atıl bakır tel ve plastiklerin geri dönüşümüyle üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor.
Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor

Avustralya, Meksika, Mısır, İran, Irak, Suriye, Türkmenistan, Hindistan, Malezya ve Lübnan'a ihracat yapılan fabrikanın sahibi Veysi Cengiz, AA muhabirine, firmalarının dededen kalma olduğunu, üçüncü kuşak olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentte 40 yıldır hizmet verdiklerini, 50'yi aşkın kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Cengiz, bozulmuş ve kullanılmayacak derecede olan bakır ve plastikleri geri dönüşümle kablo haline getirdiklerini belirtti.

Dönüşüm için 50 farklı makine kullanılıyor
Atıkların önce temizleme işleminden geçirildiğini, bakır dışı metaller alınarak yüzde 99,9 oranında saflaştırma işlemi yapıldığını aktaran Cengiz, şöyle konuştu:

"Daha sonra bakır eritme ocağında 1160 derecede eriterek ham maddeye çeviriyoruz. Bakır, tel çekme makinelerinden geçirilerek inceltiliyor. Müşterilerden gelen talep doğrultusunda kabloyu inceltip kullanıma sunuyoruz. Bakırın dönüşüm işlemi için 50 farklı makine kullanılıyor."

Ürünlerinin ağırlıklı olarak tarım sektöründe, sondaj makineleri, derin kuyuların pompaları, motor bobinleri ve yüksek gerilim trafolarında kullanıldığını dile getiren Cengiz, ürettikleri kabloların yarısını yurt içine yarısını da yurt dışına gönderdiklerini ifade etti.

Cengiz, "Geçen yıl 2 milyon dolarlık ihracat hedefini tutturduk. Bu yıl 3 milyon dolar hedefiyle geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış sağlamak istiyoruz. Atıl malzemelerin ülke ekonomisine ve kent istihdamına katkı sağlaması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'dan 114 ülkeye ürünler gidiyor"
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da kentte 311 fabrikada 14 binin üzerinde kişinin çalıştığını bildirdi.

İnşaatı devam eden fabrikaların da faaliyete girmesiyle istihdamda 20 binin üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Fidan, kentin ihracatının geçen yıl yüzde 48,34 arttığını anımsattı.

Fidan, ilden dünyanın her yerine ihracat yapıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Diyarbakır'dan 114 ülkeye ürünler gidiyor. Kablo fabrikamız da geri dönüşümle kablo yaparak dünyanın 10 ülkesine ihracat yapıyor. Bu durum bizim için mutluluk ve gurur vericidir. Çünkü kazanan kent ekonomisi, OSB ve halkımız... Tek hedefimiz; üretim, istihdam ve ihracat. Başka hiçbir derdimiz yok."

Kaynak: Haber Kaynağı
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