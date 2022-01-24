Diyarbakır-Siverek kara yolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı

Diyarbakır-Siverek kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 yolcu otobüsü ile 47 araç, AFAD, karayolları ve belediye ekiplerince kurtarıldı.



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Siverek yolunun 30'uncu kilometresinde 47 araç ve 2 yolcu otobüsünün mahsur kaldığını belirtti.

Araçların, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karayolları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldığını aktaran Karaloğlu, "Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı. iki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.