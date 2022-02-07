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Diyarbakır son 3 yılda yatırımda Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), 3 yılda kentte kurulan şirket sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu açıkladı.
Diyarbakır son 3 yılda yatırımda Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, yaptığı yazılı açıklamada, geçen 3 yılda kentte 5 bin 631 şirketin kurulduğunu ve en fazla imalat sektörüne yönelik yatırım yapıldığını aktardı.

Gökdere, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına yönelik verileri şöyle sıraladı:

"DTSO tarafından kayıt altına alınan kapanan ve açılan şirket sayıları verilerine göre, 2020 yılında bir önceki yıla oranla kapanan şirket sayılarında yüzde 78,9'luk artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2021 yılında bir önceki yıla oranla kapanan şirketlerin sayısı yüzde 44,6 oranında azalış göstermiştir. 2019 yılı baz alındığında ise 2021 yılında kapanan şirket sayılarında yüzde 0,84'lük bir azalış meydana gelmiştir. 2019 yılına göre 2020 yılında açılan şirket sayılarında yüzde 51,5'lik bir artış meydana gelirken, 2021 yılında yüzde 71,25'lik bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılında açılan firma sayıları bir önceki yıla göre yüzde 13 artış göstermiştir. Son 3 yılda yaşanan ekonomik süreç bazı şirketlerin kapanmasına neden olurken aynı zamanda yeni şirketlerin sayısını da arttırmıştır. Kentin yatırım potansiyelinin, yeni kurulan firma oranlarının Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleştiğini söylemek mümkündür."

Kadın ve genç girişimcilerin sayısında da önemli artış yaşandığını bildiren Gökdere, 2019 yılına oranla 2020 yılında kadın girişimcilerin sayısında yüzde 96, 2021 yılında ise yüzde 51'lik artış gerçekleştiğini belirtti.

Gökdere, 35 yaş ve altı girişimcilerin de kentin iş dünyasına katılımının çoğaldığını ve 2019 yılına göre 2020 yılında yeni şirket açanların sayısında yüzde 56'lık, 2021 yılında da benzer şekilde yüzde 72'lik bir artış söz konusu olduğunu ifade etti.

Gelişim gösteren yatırım alanlarına ilişkin de bilgiler veren Gökdere şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz dünyada ve ülkemizde yaşanan pandeminin etkisi ile sektörel dağılımlarda yıllara göre sıralamada farklılıklar meydana gelmiştir. Kovid-19 salgını tarımsal ürünler, gıda ve sağlık sektörünün stratejik önemini gözler önüne sermiştir. Son 3 yıl işletme kayıtlarına bakıldığında tarımsal ürünler meslek grubu yatırımlarında önemli oranda artış yaşanmıştır. Ayrıca sağlık sektörünün de pandemiden olumlu yönde etkilenmesinden kaynaklı bu sektörde yatırımların artmasına neden olmuştur.

Kaynak: Haber Kaynağı
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