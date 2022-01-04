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Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kentin kaybettiği yılları telafi edeceğiz

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentin 2021'de istihdam, üretim ve ihracatta ivme yakaladığını belirterek, "Diyarbakır’ı kaybettiği yılları da telafi edecek şekilde geleceğe taşıyacağız" dedi.
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kentin kaybettiği yılları telafi edeceğiz

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Tekstil Kent'te 400 kapasiteli bir tekstil fabrikasının açılışını yaptı. Tekstil Kent'te 19’uncu fabrikayı açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Vali Karaloğlu, "Diyarbakır, yatırımla, istihdamla, üretim ve ihracatıyla 2021’i iyi kapattı. 2021’i her anlamda pozitif bir gündemle kapadık. 2022, 2021’den daha iyi olacak. Geçen sene biz 2021’e Tekstil Kent'te 15 fabrika hedefiyle başlamıştık. Bugün 19’uncu fabrikayı hizmete açtık" dedi.

'43 FABRİKANIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR'

Tekstil Kent'te şu anda 43 fabrikanın inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Biz neredeyse her haftada bir fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz ve bundan da mutluluk duyacağız. Diyarbakır yakaladığı bu ivmeyle, bu yatırım iştahıyla genç nüfusuna istihdam yaratacak, önemli merkezlerden birisi olacak. Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden, önemli ihracat merkezlerinden birisi olacak. Önümüzdeki dönemde bunu hep birlikte göreceğiz. Şu anda Tekstil Kent'te yüzde yüzlük doluluk oranımız var. Açılan fabrikalar, devam edenler var. Şimdi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz içinde bulunduğumuz bölgeyi 2 bin 700 hektar daha büyütmek için çalışmalar başlattık. Yakın bir zamanda bölgeyi büyüteceğiz. Çünkü şu anda 58 yatırımcı sıra bekliyor. Neredeyse her gün kapımızı yatırımcılar çalıyor. Türkiye’nin farklı illerinden insanlar artık Diyarbakır’da oluşan bu olumlu hava üzerine yatırım yapmak için geliyorlar ve yer talep ediyorlar. Biz de onların ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz, çalışma arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ülkenize güvenin, şehrinize güvenin, şehrinizin dinamizmine güvenin, el birliğiyle, gönül birliğiyle Diyarbakır’ı kaybettiği yılları da telafi edecek şekilde hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bunda kararlıyız. Bunun da işaretlerini alıyoruz."

Tekstil fabrikasının sahibi Sezai Ayas, iş hayatına 14 yaşında başladığını belirterek, İstanbul’un ardından ikinci fabrikasını memleketi Diyarbakır’da açtığını söyledi. İstihdama yönelik çalışmalarının devam edeceğimi belirten Ayas, “Diyarbakır’da 400 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. En kısa zamanda başaracağımıza da inanıyoruz” dedi.

Vali Karaloğlu, kurdele kesiminden sonra beraberindekilerle tekstil fabrikasını gezdi ve işçilerle yemek yedi.

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