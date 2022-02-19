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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlara gül verdi.

Anne ve babalarla görüşen Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babaların dünyanın en haklı talebi olan "evladımı istiyorum" eylemlerini 900 gündür sürdürdüğünü söyledi.

Karaloğlu, bu süre boyunca Avrupa ve dünyadaki insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları savunucularının bu haklı sese kulaklarını tıkadığını belirtti.

Annelerin dünyanın en masum talebini dile getirdiğini işaret eden Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"'Çocuklarımızı kandırarak zorla dağa götürenler çocuklarımızı verin.' diyorlar. Bu haklı talep 900 gündür bu çadırda devam ediyor. 34 yavrumuz bu zalimlerin elinden kurtuldu, geldi ailelerine kavuştu. Aileleri eylemde olsun olmasın bütün çocuklarımızın bu zalim yapının elinden kurtulması, anne, baba ve ailelerine bir an önce kavuşması için onlar kendi mücadelelerini, biz devlet olarak kendi mücadelemizi veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bütün çocuklarımız bu zalimlerin elinden kurtulsun diye dua ediyoruz. Bu yürekli anneler, Diyarbakır'da bir şeyi gösterdi. Artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi. İşte bu yürekli annelerin bu mücadeleleri halkın da uyanmasına çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu. Bütün anneleri bundan dolayı kutluyorum."

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da, bölgede yakalanan huzur ve güven ortamını kardeşçe sonsuza kadar devam ettirme noktasındaki mücadelelerinin de süreceğini dile getirerek, "Annelerimizin kararlılığı, 'dağda bir çocuğumuz kalsa bile bu mücadelemiz devam edecek' şeklinde. İnşallah bütün çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım, en kısa zamanda anne, baba ve ailelerine kavuşsunlar. Zafer haklı olanın olacak. Anneler davasında haklı, evladınızı, ciğer parenizi istiyorsunuz bundan daha haklı talep olamaz. Bu dünyanın en sade en temiz en haklı talebidir." değerlendirmesinde bulundu.

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